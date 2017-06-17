Анонс мероприятий на 9 августа
21:03, Август 08, 2017
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09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 21:03 Анонс мероприятий на 9 августа
- 20:39 Минобороны Арцаха опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию
- 20:12 Объем ввезенных в Армению товаров в качестве гумпомощи вырос в 3,3 раза
- 19:51 Премьер принял делегацию во главе с Кэролайн Кокс
- 19:42 РФ и впредь будет обеспечивать независимость и безопасность Абхазии – Путин
- 19:32 Власти Турции конфисковали банковские вклады Севана Нишаняна
- 19:12 Подведены итоги работы Центральной военно-медицинской комиссии МО РА
- 18:41 Бурджанадзе обвинила Саакашвили в развязывании войны в Южной Осетии
- 18:11 В правительстве РА обсуждался процесс оптимизации инспекционной системы
- 17:57 Zara наняла 60 дизайнеров перешивать старую одежду
- 17:30 Болгарское досье Азербайджана: новые скандальные подробности притеснений со стороны Азербайджана против филиала АВБС в Болгарии
- 17:25 Посетителям калининградского зоопарка показали новорожденную зебру
- 17:14 Джакарта стала самым популярным городом в инстаграме
- 17:04 Биологи сделали большой шаг к созданию "таблетки зарядки" для сердца
- 16:58 Ливан решил начать операцию против ИГ* в приграничных с Сирией районах
- 16:56 СМИ: дом Элвиса Пресли сдается в аренду
- 16:52 Китайский ресторан предложил женщинам рассчитать скидку по размеру груди
- 16:46 Более 100 тыс. японцев получили рекомендации эвакуироваться из-за тайфуна "Нору"
- 16:40 Похитившие сценарии "Игры престолов" хакеры потребовали выкуп
- 16:14 Армения является одной из наиболее безопасных для туристов стран: Посол Армении в Корее дал интервью корейской газете
- 16:05 Тысяча мигрантов из Африки попытались проникнуть на территорию Испании
- 16:02 Nikkei: японские ученые предлагают массово производить тромбоциты из iPS-клеток
- 15:57 Президент Египта призвал Катар ответить на вопросы, беспокоящие арабский "квартет"
- 15:49 СМИ: в Саудовской Аравии скончался 26-летний принц
- 15:45 Российские туристы начали отменять поездки в Турцию из-за вируса Коксаки
- 15:33 Ученые в США выявили гены раковых клеток, необходимые для иммунотерапии
- 15:27 СМИ: на фасаде отеля Трампа в Нью-Йорке разместили портрет Путина
- 15:07 Следственный комитет Армении предлагает соответствующим инстанциям четко определить территории охраняемых исторических и культурных объектов
- 14:45 Вараздат Ароян включен в символическую сборную 4-го тура премьер-лиги РФ
- 14:41 Украина за июнь - июль купила у Ирана нефти почти на $5,7 млн
- 14:35 Молодежная столица Армении будущего года будет названа в сентябре
- 14:33 Переизбранный президентом Ирана Рухани обойдется без крупных перестановок в правительстве
- 14:28 Грузовой кран в Дании превратили в отель со спа-зоной
- 14:17 Великобритания отказалась платить 40 млрд евро за выход из Евросоюза
- 14:14 Минздрав Армении призывает беречься энтеровируса Коксаки при поездках в неблагоприятные страны
15:39, 04.08.2017
Просмотрели 1437 раз В «Танковом биатлоне» армянские танкисты завоевали 3-е место
15:21, 01.08.2017
Просмотрели 1430 раз Убийства в селе Шамирам совершены на почве личных отношений: Следственный комитет Армении
11:43, 02.08.2017
Просмотрели 1396 раз В Армении внедряется институт защиты прав предпринимателей: вопросы нарушенных прав будут решаться эффективнее
14:25, 02.08.2017
Просмотрели 1334 раз Лицу, совершившему убийство на севанском пляже «Мираж», предъявлено обвинение
21:05, 01.08.2017
Просмотрели 1316 раз Полиция разыскивает Тельмана Калашяна, подозреваемого в убийстве в селе Шамирам