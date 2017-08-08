На Студенческих играх представители Армении выступят в 7 видах спорта
21:14, 8 Август, 2017
С 19 по 30 августа армянские спортсмены-студенты примут участие во Всемирных летних студенческих играх. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НОК Армении.
Вице-президент и исполнительный директор Студенческой спортивной федерации Армении Размик Степанян отметил, что Армения представит участников в 7 видах спорта: тяжелая атлетика, таэквондо, дзюдо, спортивная гимнастика, прыжки в воду, ушу и фехтование.
«В Тайбэе армянские спортсмены выступят в традиционных для Армении видах спорта. Выступят наши сильнейшие спортсмены-студенты, или только завершившие вуз. Все они являются членами сборной Армении в данных спортивных дисциплинах. Ожидаем больших результатов. Бог даст, им также улыбнется спортивное счастье», – сказал он.
Армения многократно участвовала в Универсиадах и достигла хороших результатов. В этом году на соревнования отправятся около 23 спортсменов и тренеров.
Студенческие игры – серьезное спортивное мероприятие. По своему уровню, количеству стран-участниц и спортсменов, Универсиада является самым масштабным спортивным мероприятием после Олимпийских игр.