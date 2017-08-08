«Клуб инвесторов Армении» вовлечен в программу строительства ГЭС «Шнох»

Предполагается заключение договора между правительством Армении, ООО «Дебед-Гидро» и фондом «Клуб инвесторов Армении» относительно программы строительства ГЭС «Шнох» . Как передает «Арменпресс», вопрос включен в повестку заседания правительства Армении 10-го августа.

По данной программе между правительством Армении и Спонсором 13-го апреля 2017 года было заключено соглашение. Застройщик обязуется произвести строительные работы по данному объекту.

В течение не менее 20 лет со дня ввода в эксплуатацию ГЭС «Шнох» правительство Армении обязуется гарантировать покупку со стороны ЗАО ЭСА не менее 500 млн квт энергии ежегодно.

Созданный по инициативе премьер-министра Армении Карена Карапетяна и президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна непубличный договорной инвестиционный фонд «Клуб инвесторов Армении» планирует в 2017 году реализовать в Армении инвестиционные программы на 300 млн долларов. Об этом 13 апреля сообщил на заседании правительства Армении министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашот Манукян, представляя проект меморандума о взаимопонимании между правительством и фондом «Клуб инвесторов Армении», который был одобрен. Целью деятельности фонда является дальнейшее развитие и углубление сотрудничества между государственным и частным секторами. Основными направлениями сотрудничества правительства и фонда являются следующие сферы: развитие туристических инфраструктур и услуг, развитие энергетических инфраструктур, развитие горнодобывающей промышленности, развития муниципальных инфраструктур и услуг, развитие ИКТ и развития перерабатывающей промышленности.

Напомним, что с участием премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна и более трех десятков предпринимателей армянской диаспоры Российской Федерации 25 марта был дан официальный старт деятельности непубличного договорного инвестиционного фонда «Клуб инвесторов Армении». Отметим, что 25 января 2017 года проживающими в России представителями армянских деловых кругов было распространено заявление о поддержке процесса проведения в Армении глубоких реформ и участии в совместных с правительством Армении инициативах и бизнес-программах.