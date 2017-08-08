Минобороны Арцаха опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию

Пресс-спикер Минобороны Арцаха Сенор Асратян считает информацию о якобы диверсионно-разведывательном действии армянской стороны 8 августа очередной дезинформацией азербайджанской пропагандистской машины.

«Она не соответствует действительности. Те, кто более или менее знаком с Армией обороны Арцаха – в том числе и противник, прекрасно знают, что если АО предпринимает подобный шаг, то это бывает весьма болезненно, и именно для противника», - в беседе с Арменпресс сказал Сенор Асратян.