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Минобороны Арцаха опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию


 Пресс-спикер Минобороны  Арцаха Сенор Асратян считает информацию о якобы диверсионно-разведывательном действии  армянской  стороны 8 августа очередной  дезинформацией азербайджанской  пропагандистской  машины.

«Она  не  соответствует действительности. Те, кто более или менее знаком с Армией обороны  Арцаха – в  том числе  и противник, прекрасно знают, что если АО предпринимает подобный  шаг, то это бывает весьма болезненно, и именно для  противника», - в  беседе с Арменпресс сказал Сенор Асратян.

 



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