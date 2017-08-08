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Власти Турции конфисковали банковские вклады Севана Нишаняна


Власти Турции конфисковали банковские  вклады стамбульского лингвиста  армянского происхождения Севана Нишаняна

Как  передает Арменпресс, об этом Нишанян написал в Facebook.

«В банке у  меня было припасено на  черный день 12 тысяч лир. Турецкая республика не  нашла ничего более, чем конфисковать их. Это не государство, а разбойничья банда». 

Проживающий в Стамбуле лингвист Севан Нишанян, который находился в тюрьме с 2014 года и осужден на 17 лет, сбежал из тюрьмы.  

Утром 14 июля Нишанян с разрешением вышел из тюрьмы Фочи открытого режима и вечером не вернулся туда.

Он написал в Твиттере и Фейсбуке: «Птичка улетела. Желаю того же  оставшимся 80 миллионам» (жителей  Турции – ред.).

Севан Нишанян был арестован за то, что в собственном саду  в измирском селе Сириндже начал «незаконное» строительство. Турецкие  СМИ ранее объявляли, что арест Нишанян – это сфабрикованное властями дело, потому  что он не  раз выступал с публичной  критикой турецкого правительства. С призывом освободить Нишаняна  выступали многие, отмечая, что истинная  причина его ареста состоит лишь в  том, что он осмелился критиковать официальную историю Турции, издав книгу  «Неправильная  республика».

Власти Греции дали ему  вид на жительство – на  6 месяцев. В  беседе с Арменпресс он сказал: «Я изначально рассматривал Грецию как свою вторую или третью родину, это красивая и цивилизованная страна. Буду рад начать новый этап своей жизни именно там».

Относительно посещения  Армении он сказал: «Когда у меня будет законное право на поездки, при первой же возможности я посещу Армению. В тюрьме я получал от своих друзей из Армении поддержку и любовь, я хотел бы поблагодарить многих».

 

 

 



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