Власти Турции конфисковали банковские вклады Севана Нишаняна

Власти Турции конфисковали банковские вклады стамбульского лингвиста армянского происхождения Севана Нишаняна

Как передает Арменпресс, об этом Нишанян написал в Facebook.

«В банке у меня было припасено на черный день 12 тысяч лир. Турецкая республика не нашла ничего более, чем конфисковать их. Это не государство, а разбойничья банда».

Проживающий в Стамбуле лингвист Севан Нишанян, который находился в тюрьме с 2014 года и осужден на 17 лет, сбежал из тюрьмы.

Утром 14 июля Нишанян с разрешением вышел из тюрьмы Фочи открытого режима и вечером не вернулся туда.

Он написал в Твиттере и Фейсбуке: «Птичка улетела. Желаю того же оставшимся 80 миллионам» (жителей Турции – ред.).

Севан Нишанян был арестован за то, что в собственном саду в измирском селе Сириндже начал «незаконное» строительство. Турецкие СМИ ранее объявляли, что арест Нишанян – это сфабрикованное властями дело, потому что он не раз выступал с публичной критикой турецкого правительства. С призывом освободить Нишаняна выступали многие, отмечая, что истинная причина его ареста состоит лишь в том, что он осмелился критиковать официальную историю Турции, издав книгу «Неправильная республика».

Власти Греции дали ему вид на жительство – на 6 месяцев. В беседе с Арменпресс он сказал: «Я изначально рассматривал Грецию как свою вторую или третью родину, это красивая и цивилизованная страна. Буду рад начать новый этап своей жизни именно там».

Относительно посещения Армении он сказал: «Когда у меня будет законное право на поездки, при первой же возможности я посещу Армению. В тюрьме я получал от своих друзей из Армении поддержку и любовь, я хотел бы поблагодарить многих».