8 августа в Минобороны РА были Подведены итоги работы Центральной военно-медицинской комиссии МО РА за первое полугодие-2017.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, председатель ЦВМК Саак Оганян детально представил основные направления работы орган, результаты экспертиз по определению не/годности к воинской службе, сравнив их с показателями тоже периода в прошлом году. Он представил также некоторые предложения по повышению эффективности работы комиссии, а затем ответил на вопросы присутствующих.

Резюмируя представленный доклад, министр обороны РА Виген Саркисян высоко оценил значение экспертиз по определению не/годности к воинской службе, проведенных ЦВМК, а также необходимость применения новых подходов в определенных направлениях деятельности военно-медицинского органа.