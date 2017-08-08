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Подведены итоги работы Центральной военно-медицинской комиссии МО РА


8 августа в  Минобороны  РА были Подведены  итоги работы  Центральной военно-медицинской  комиссии МО РА за первое  полугодие-2017.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, председатель ЦВМК Саак Оганян детально представил основные направления  работы орган, результаты  экспертиз по определению не/годности к  воинской службе, сравнив их с  показателями тоже периода в  прошлом году.  Он представил также некоторые  предложения по повышению эффективности работы  комиссии, а затем ответил на  вопросы  присутствующих.

Резюмируя представленный  доклад, министр обороны  РА Виген Саркисян высоко оценил значение экспертиз по определению не/годности к  воинской службе, проведенных ЦВМК, а также необходимость применения  новых подходов в определенных направлениях деятельности военно-медицинского органа.   



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