РФ и впредь будет обеспечивать независимость и безопасность Абхазии – Путин

Россия намерена и впредь будет гарантировать Абхазии безопасность и независимость. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом российский президент Владимир Путин заявил во время визита в Абхазию.

«Нам много о чем есть поговорить, но самое главное – у нас с Абхазией совершенно особые отношения. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше», — сказал он на встрече с абхазским президентом Раулем Хаджимбой.

Путин предложил коллеге обсудить, в частности, поиск оптимальных путей развития республики.

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