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РФ и впредь будет обеспечивать независимость и безопасность Абхазии – Путин


Россия  намерена и впредь будет гарантировать Абхазии безопасность и независимость. Как  передает Арменпресс со ссылкой  на  РИА Новости, об этом российский президент Владимир Путин заявил во время визита в  Абхазию.

«Нам много о чем есть поговорить, но самое главное – у  нас с Абхазией совершенно особые  отношения. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше», — сказал он на встрече с абхазским президентом Раулем Хаджимбой.

Путин предложил коллеге обсудить, в частности, поиск оптимальных путей развития республики.

 

Фото  -   РИА Новости 

 



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