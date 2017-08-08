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Объем ввезенных в Армению товаров в качестве гумпомощи вырос в 3,3 раза


Объем ввезенных  в  Армению товаров в качестве  гумпомощи в январе-июне 2017г. составил 167.7 тонн, стоимость их - 39 655.7  млн др. (82 006.2  тыс. долларов).

Об этом Арменпресс сообщает со ссылкой  на  данные  Национальной  статистической  службы.

За тот же период в 2016г. ввоз составил 508.7  т со стоимостью 11 896.3 млн др. или   24  692.8  тыс. долларов.

 Объем ввезенных  в  Армению товаров в качестве  гумпомощи  вырос в 3,3 раза.

88.7% этих товаров составляют предметы химической промышленности или связанных с ней производств. 3.3% - машины, приборы и др., 2.8% - текстиль, 1.5% - разное.

 



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