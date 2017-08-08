Объем ввезенных в Армению товаров в качестве гумпомощи в январе-июне 2017г. составил 167.7 тонн, стоимость их - 39 655.7 млн др. (82 006.2 тыс. долларов).

Об этом Арменпресс сообщает со ссылкой на данные Национальной статистической службы.

За тот же период в 2016г. ввоз составил 508.7 т со стоимостью 11 896.3 млн др. или 24 692.8 тыс. долларов.

Объем ввезенных в Армению товаров в качестве гумпомощи вырос в 3,3 раза.

88.7% этих товаров составляют предметы химической промышленности или связанных с ней производств. 3.3% - машины, приборы и др., 2.8% - текстиль, 1.5% - разное.