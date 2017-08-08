В правительстве РА обсуждался процесс оптимизации инспекционной системы

У премьер-министра РА Карена Карапетяна состоялось совещание, на котором обсуждался процесс оптимизации инспекционной системы. Ответственные лица доложили о проделанной и предстоящей работе, представив пути решения определенных проблем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, премьер отметил важность оптимизации и эффективной работы инспекционной системы, поручив дополнительно обсудить вопросы, оставшиеся открытыми – представив соответствующие предложения.