Время в Ереване: 11:07:36,   8 Август

В правительстве РА обсуждался процесс оптимизации инспекционной системы


У  премьер-министра РА  Карена  Карапетяна  состоялось совещание, на  котором обсуждался  процесс  оптимизации инспекционной  системы. Ответственные  лица доложили о проделанной  и предстоящей работе, представив пути решения определенных  проблем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, премьер отметил важность оптимизации и эффективной  работы инспекционной  системы, поручив дополнительно обсудить вопросы, оставшиеся открытыми – представив соответствующие  предложения. 



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