Время в Ереване: 11:07:36,   8 Август

Zara наняла 60 дизайнеров перешивать старую одежду


Испанская компания Zara показала итоги проекта Shape The Invisible, в котором были задействованы молодые модельеры из лучших мировых школ дизайна. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на  Lenta.ru.

В работе приняли участие 60 человек, в течение трех месяцев они составляли для марки новую коллекцию одежды. За основу были взяты модели прошлых сезонов: платья, юбки, рубашки, топы и брюки. Будет ли эта линейка представлена в продаже, пока не сообщается.

Zara — одна из ведущих торговых сетей корпорации Inditex, основанной в 1985 году испанским предпринимателем Амансио Ортегой. Помимо Zara, в состав Inditex входят такие бренды, как Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другие.

 

 



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