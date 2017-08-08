Болгарское досье Азербайджана: новые скандальные подробности притеснений со стороны Азербайджана против филиала АВБС в Болгарии

После наших публикаций о вмешательстве посла Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбановой во внутренние дела принимающей страны, информационное агентство «Арменпресс» связалось с ответственными сотрудниками Армянского Всеобщего Благотворительного Союза – с целью услышать их комментарии относительно азербайджанского политического давления. В ответах на наши вопросы обнаружились новые пласты по этому делу.

Посольство Болгарии в Ереване предпочло не реагировать на вопросы Арменпресс, касающиеся непрекращающегося давления посольства Азербайджана в Болгарии, направленного против сотрудников и мероприятий, организуемых филиалом АВБС в Болгарии.

Невидимая рука дипломатического шантажа Азербайджана

В результате вмешательства Азербайджана во внутренние дела Болгарии председатель Молодежного союза болгарского филиала АВБС Айк Карапетян, при пока не выясненных обстоятельствах, был вынужден уйти с поста члена Совета по национальным и интеграционным вопросам в Пловдиве. По сути вопроса ИА Арменпресс обратилось к Айку Карапетяну, в данный момент находящемуся в Украине.

В предоставленном Арменпресс письменном ответе Карапетян не раскрыл причины ухода с поста, зато сделал жесткое и весьма примечательное заявление: «То, что болгарские власти позволяют посольству другой страны вмешиваться в свои внутренние дела, означает, что государством управляют предатели народа, которые встанут перед беспощадным судом истории. Армянская община Болгарии тесно интегрирована и в течение многих веков совместного проживания внесла серьезный вклад в развитие Болгарии – во всех сферах жизни страны. Более того, мы – граждане Болгарии, и наше правительство обязано защищать наши человеческие и гражданские права».

Заявление Карапетяна дает основание предполагать, что его отставка была связана с деятельностью азербайджанского посольства, и надлежащие органы Болгарии дали слабину всяческому давлению, вместо того чтобы защищать права своих граждан.

Образ действий Баку – отнюдь не новость для армянских организаций

АВБС считает, что предпринятый официальными представителями Баку поход против них – это не единичный случай, а составная часть государственной политики Азербайджана, заостренной против армянской диаспоры. Такое мнение высказал в беседе с Арменпресс ответственный АВБС по Европе Никола Давидян.

«Я уверен, что это не первый случай – это первый раз, когда об их шагах стало известно», - сказал Давидян, отметив, что для давления на ряд стран и структур азербайджанская дипломатия использует нефтяные рычаги и инструментарий «икорной дипломатии».

По его словам, коррупционные схемы, известные под названием «икорная дипломатия», уже раскрыты и в основном применяются рядом политических организаций, они являются образом действий не только Баку, но и подобных ему авторитарных режимов.

«Наша цель – чтобы европейские правительства поняли важность и необходимость проведения честной политики в отношении Арцаха и региона, и для достижения этой цели мы продолжим работать с представителями европейских политических кругов и СМИ – акцентируя приоритетность защиты мира и прав человека», - сказал Давидян, высоко оценив усилия Арменпресс по доведению истины до общественности.

Уже экс-член Совета по национальным и интеграционным вопросам в Пловдиве Айк Карапетян, в свою очередь отметил важность того, чтобы подобные шаги Азербайджана стали предметом широкого обсуждения, поскольку только в этом случае болгарские чиновники вынуждены будут вмешаться: «Обостряя их внимание на этой теме, мы вынудим их отвергнуть спорные предусловия, выдвинутые Азербайджаном».

Реакция другого филиала АВБС в Болгарии

За разъяснениями относительно собственного расследования документов, выложенных группой Anonymous Bulgaria, Арменпресс обратился к главе филиала АВБС в Болгарии Арно Куюмджяну.

Куюмджян отметил, что хорошо осведомлен об антиармянской политике, упорно продвигаемой посольством Азербайджана в Болгарии, с помощью которой азербайджанская сторона всячески пытается вбить клин в многовековые отношения между армянами, занимающимися благотворительностью в Болгарии (кстати, все до одного – граждане Болгарии) и болгарами.

На вопрос, насколько болгарский филиал АВБС ощущает негативное влияние азербайджанского фактора в своей деятельности, Куюмджян ответил, что азербайджанская сторона не прекращает давить на болгарские власти – используя их экономические ресурсы и совместные проекты.

По словам Куюмджяна, поведение посла Азербайджана в Болгарии неприемлемо и никак не соответствует принятым в Болгарии принципам, а любой шаг, который будет направлен на сбой армяно-болгарских отношений, без сомнения, обречен на провал.

Куюмджян подчеркнул, что болгарские власти довольно высоко оценивают отношения с армянской диаспорой, поскольку местные армяне активно работают как в культурной, так и экономической, общественной и других сферах.

Таинственное молчание посольства Болгарии

За комментариями по этому и другим вопросам Арменпресс попытался связаться с посольством Болгарии в Армении, стараясь понять – приемлемо ли для Болгарии то обстоятельство, что посольство какой-то страны (в данном случае Азербайджана) вмешивается во внутренние дела и отношения граждан принимающей страны, начисто забывая при этом, что дипломатическое представительство – не политический орган и не вправе вмешиваться во внутренние дела страны, в которой оно аккредитовано. А наш вопрос, какие контршаги предпринимают власти Болгарии для решения этого вопроса и пресечения подобных действий Азербайджана, остался без ответа – точно так же, как и все вышеприведенные вопросы.

Ответ посольства информагентству Арменпресс представляем без комментариев:

«По поводу вопросов, полученных электронной почтой, хочу сообщить Вам, что Посол Мария Павлова в данный момент не в Ереване. Более того, хотелось бы отметить, что у посольства Болгарии есть установленный порядок – не давать комментариев на публикации в СМИ и интернете».

Арам Ананян, Арен Петунц, Давид Мамян