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Болгарское досье Азербайджана: новые скандальные подробности притеснений со стороны Азербайджана против филиала АВБС в Болгарии


После  наших публикаций о вмешательстве посла  Азербайджана в  Болгарии Наргиз Гурбановой во внутренние  дела  принимающей  страны, информационное  агентство «Арменпресс» связалось с  ответственными сотрудниками Армянского Всеобщего Благотворительного Союза – с целью услышать их комментарии  относительно азербайджанского политического давления. В  ответах на  наши вопросы обнаружились новые  пласты по этому  делу.  

Посольство Болгарии в  Ереване предпочло не  реагировать на вопросы Арменпресс, касающиеся непрекращающегося давления  посольства Азербайджана в  Болгарии, направленного против сотрудников  и мероприятий, организуемых филиалом АВБС в  Болгарии.

Невидимая рука дипломатического шантажа Азербайджана

В  результате  вмешательства  Азербайджана во внутренние  дела Болгарии председатель Молодежного союза болгарского филиала АВБС  Айк  Карапетян, при пока не  выясненных обстоятельствах, был вынужден уйти с  поста члена Совета по национальным и интеграционным вопросам в Пловдиве. По сути вопроса ИА Арменпресс обратилось к  Айку Карапетяну, в  данный  момент находящемуся в Украине.  

В предоставленном Арменпресс письменном ответе Карапетян не раскрыл причины  ухода  с поста, зато  сделал жесткое и весьма примечательное заявление: «То, что болгарские  власти позволяют посольству  другой  страны  вмешиваться в  свои внутренние  дела, означает, что государством управляют предатели народа, которые встанут перед беспощадным судом истории. Армянская община Болгарии тесно интегрирована и в  течение  многих веков совместного проживания внесла серьезный вклад в  развитие  Болгарии – во всех сферах жизни страны. Более того, мы – граждане  Болгарии, и наше правительство обязано защищать наши человеческие  и гражданские  права». 

Заявление  Карапетяна дает основание предполагать, что его отставка была  связана с деятельностью азербайджанского посольства, и надлежащие  органы  Болгарии дали слабину всяческому  давлению, вместо того чтобы защищать права своих граждан. 

Образ действий  Баку – отнюдь не  новость для  армянских организаций

АВБС считает, что предпринятый официальными представителями Баку поход против них – это не  единичный  случай, а  составная  часть государственной политики Азербайджана, заостренной  против  армянской  диаспоры. Такое  мнение  высказал в  беседе с Арменпресс ответственный АВБС по Европе Никола Давидян.

«Я уверен, что это не первый  случай – это первый раз, когда об их шагах стало известно», - сказал Давидян, отметив, что для  давления  на  ряд стран и структур азербайджанская дипломатия использует нефтяные рычаги и инструментарий  «икорной  дипломатии». 

По его словам, коррупционные схемы, известные под названием «икорная  дипломатия», уже раскрыты и в  основном применяются рядом политических организаций,  они являются образом действий не  только Баку, но и подобных ему авторитарных режимов.

«Наша цель – чтобы  европейские  правительства поняли важность и необходимость проведения  честной  политики в  отношении Арцаха и региона, и для  достижения  этой цели мы  продолжим работать с представителями европейских политических кругов и СМИ – акцентируя приоритетность защиты  мира  и прав человека», - сказал Давидян, высоко оценив усилия  Арменпресс по доведению истины  до общественности. 

Уже экс-член Совета по национальным и интеграционным вопросам в Пловдиве Айк  Карапетян, в  свою очередь отметил важность того, чтобы  подобные шаги Азербайджана стали предметом широкого обсуждения, поскольку  только в  этом случае болгарские  чиновники вынуждены  будут вмешаться: «Обостряя их внимание на этой  теме, мы  вынудим их отвергнуть спорные предусловия, выдвинутые Азербайджаном».

 Реакция  другого филиала АВБС в  Болгарии

За разъяснениями относительно собственного расследования документов, выложенных группой Anonymous Bulgaria, Арменпресс обратился к главе филиала АВБС в  Болгарии  Арно Куюмджяну.

Куюмджян отметил, что хорошо осведомлен об антиармянской политике, упорно продвигаемой посольством Азербайджана в  Болгарии, с помощью которой азербайджанская сторона всячески пытается вбить клин в  многовековые  отношения между армянами, занимающимися благотворительностью в  Болгарии (кстати, все  до одного – граждане  Болгарии) и болгарами.

На вопрос, насколько болгарский филиал АВБС ощущает негативное  влияние азербайджанского фактора  в  своей  деятельности, Куюмджян ответил, что азербайджанская сторона не прекращает давить на болгарские  власти – используя их экономические  ресурсы и совместные проекты.

По словам Куюмджяна, поведение  посла  Азербайджана в  Болгарии неприемлемо и никак  не  соответствует принятым в Болгарии принципам, а любой  шаг, который  будет направлен на сбой армяно-болгарских отношений, без сомнения,  обречен на провал.

Куюмджян подчеркнул, что болгарские  власти довольно высоко оценивают отношения  с армянской  диаспорой, поскольку  местные армяне активно работают как в культурной, так и экономической, общественной  и других сферах.

Таинственное  молчание посольства Болгарии

За комментариями по этому и другим вопросам Арменпресс попытался связаться с посольством Болгарии в  Армении, стараясь понять – приемлемо ли для Болгарии то обстоятельство, что посольство какой-то страны (в  данном случае Азербайджана) вмешивается во внутренние дела и отношения  граждан  принимающей страны, начисто забывая при этом, что дипломатическое  представительство – не  политический  орган и не вправе  вмешиваться во внутренние  дела страны, в  которой  оно аккредитовано. А  наш  вопрос, какие контршаги предпринимают власти Болгарии для  решения этого вопроса и пресечения  подобных действий  Азербайджана, остался  без ответа – точно так  же, как и все  вышеприведенные  вопросы.  

Ответ посольства  информагентству  Арменпресс представляем без комментариев:

«По поводу вопросов, полученных электронной  почтой, хочу сообщить Вам, что Посол Мария Павлова в данный  момент не  в  Ереване. Более того, хотелось бы отметить, что у  посольства Болгарии есть установленный  порядок – не  давать комментариев на публикации в  СМИ и интернете».

 

Арам Ананян, Арен Петунц, Давид Мамян

 

  



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