Посетителям калининградского зоопарка показали новорожденную зебру

Посетителям калининградского зоопарка впервые показали детеныша зебры Гранта, который появился на свет несколько дней назад, рассказала журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Детеныш зебры Гранта появился на свет в ночь на второе августа. Первые дни жизни новорождённого всегда самые тревожные. Поэтому сразу после рождения малыша доступ к вольеру зебр был ограничен. Когда зоологи убедились, что у матери и детеныша все в порядке, вольер открыли для осмотра. Пол жеребенка пока не известен", — сказала Михайлова.

Она рассказала, что родители малыша – Марс и Венера — прибыли в Калининград в 2000 году из Варшавского зоопарка. Новорожденный жеребенок стал седьмым детенышем этой пары. Предыдущие были отправлены в зоопарки Липецка, Ярославля, Краснодарского края.