Джакарта стала самым популярным городом в инстаграме

Администрация сервиса обмена фотографиями Instagram распространила перечень наиболее популярных по ее версии городов, первое место среди которых занял индонезийской город Джакарта, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным издания, пользователи инстаграма наиболее часто упоминают в этой соцсети именно Джакарту, которая расположена на острове Ява. Вторым по популярности оказался бразильский город Сан-Паулу, вслед за которым в рейтинге расположились Нью-Йорк, Лондон и Мадрид.

Большинство из тегов, не связанных с геолокацией, написаны на английском языке и передают настроение и эмоции людей, а также места их отдыха и работы.