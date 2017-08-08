Биологи открыли белок, заставляющий сердце наращивать массу мышечных волокон и улучать свою работу во время физических нагрузок, синтетические аналоги которого могут стать своеобразной "таблеткой зарядки", передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Когда часть сердца умирает, выжившие клетки пытаются адаптироваться к этому, увеличиваясь в размерах, но это чаще всего приводит к аномалиям и никак не помогает сердцу прокачивать больше крови. Мы обнаружили, что белок CT1 заставляет клетки сердца расти нормальным образом, попутно стимулируя рост сосудов в сердце. Это повышает его выносливость, имитируя то, что происходит при занятиях спортом", — рассказывает Линн Мегени (Lynn Megeney) из университета Оттавы (Канада).

В ближайшее время ученые планируют провести подобные эксперименты на добровольцах. Если эти опыты будут успешными, то через несколько лет лекарства на базе кардиотрофина могут войти в медицинскую практику.