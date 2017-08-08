Китайский ресторан предложил женщинам рассчитать скидку по размеру груди

Жители китайского города Ханчжоу (провинция Чжэцзян) пожаловались местным властям на рекламный плакат ресторана, предлагавшего посетительницам скидку, пропорциональную их размеру груди. Об этом сообщает BBC News.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, на плакате были изображены женщины в нижнем белье, выстроившиеся одна за другой. Под картинкой также содержался слоган «Весь город в поисках груди». Наиболее выгодные скидки руководство заведения обещало посетительницам с самым большим бюстом.

Возмущенные жители Ханчжоу в своей жалобе указали, что считают подобные акции «вульгарной рекламой» и «дискриминацией по отношению к женщинам».

Плакаты появились на витрине ресторана в начале августа. По заверениям администратора, с начала акции заведению удалось увеличить число клиентов на 20 процентов.

«Некоторые из наших посетительниц чувствовали гордость, ведь им нечего скрывать», — рассказал менеджер ресторана.

На данный момент акция приостановлена из-за многочисленных жалоб.