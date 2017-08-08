Порядка 102 тыс. жителей центральной части Японии получили рекомендации эвакуироваться из-за опасности наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Нору", пишут во вторник японские СМИ.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, отмечается, что предупреждение касается японских префектур Фукуи, Сига и Исикава на острове Хонсю.

В настоящий момент известно о двух погибших в префектуре Кагосима. Помимо этого, более 50 человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии.

Из-за стихии были отменены 65 рейсов местных авиакомпаний.