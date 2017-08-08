Хакеры, похитившие сценарии серий "Игры престолов" с серверов студии HBO, опубликовали обращение с требованием выкупа.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC, кроме того, похитители выложили в сеть сценарий пятой серии седьмого сезона, еще не вышедшей в эфир, а также эпизоды других сериалов HBO и внутренние документы студии. Файлы были помечены водяным знаком хакеров - фразой "HBO is falling" ("HBO терпит крах").

Опубликованы также электронные письма, в которых содержались персональные данные актеров и других занятых в работе над сериалом людей.

В комментарии журналу Hollywood Reporter HBO подчеркнула, что взломана не вся почтовая система компании, а только отдельный аккаунт.

Требование выкупа содержится в опубликованном в интернете видео, адресованном генеральному директору HBO Ричарду Плепнеру.

В видео не указана сумма, которую требуют злоумышленники, однако по данным Ассошиэйтед пресс, речь идет о 6 млн долларов.