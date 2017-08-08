Армения является одной из наиболее безопасных для туристов стран: Посол Армении в Корее дал интервью корейской газете

Посол Армении в Корее Грант Погосян дал интервью корейской газете, в котором он выразил надежду, что корейские туристы смогут открыть для себя мовое туристическое наптавление – Армению. В частности, он представил достопромечательности и красоты природы Армении, те ее особенности, которые могут быть привлекательными для корейских туристов.

«Армению часто называют «музеем под открытым небом». Она представляется визитерам в единении современного общества и многовековых традиций: здесь западный образ жизни базируется на восточных традициях и обычаях. Армения являетсся первой страной, принявшей в 301 году христианство в качестве государственной религии, за 79 лет до Рима. Кроме языческого храма Гарни, в Армении имеется множество храмов, монастырей, церквей, хачкаров, исторических артефактов, археологических находок, и все это доступно для обозрения туристами. Многие из храмов и церквей включены в списки наследия человечества ЮНЕСКО»,- сказал в беседе с газетой The Korea post посол Армении в Корее Грант Погосян.

Для тех туристов, которые интересуются астрономией, он предложил посетить Караундж, отметив при этом и Ереван.

«Ереван – наша розовая столица, один из древнейших городов мира. Он был основан в 8-м веке до н.э., когда в 782 году до н.э. Аргишти Первый приказал основать крепость Эребуни. В 2018 году, осенью, Ереван отпразднует свой 2800-летний юбилей. Ереван является самой старой столицей, которая была постоянно населена. На юбилейные торжества мы ожидаем множество гостей и посетителей»,- сказал в беседе с газетой The Korea post посол Армении в Корее Грант Погосян.

По его словам, Армения может многое предложить любителям вина.

«Мы организуем ежегодный фестиваль вина в Арени, в начале мая проведем еще один фестиваль в Ереване. В 2012 году армянские вина марки «Зорах» оказались десятке лучших вин мира, составленной Блумберг»,- сказал в беседе с газетой The Korea post посол Армении в Корее Грант Погосян.

По его словам, туристам Армения может предложить и свою классическую и современную музыку.

«Для любителей джаза Армения может стать наилучшим местом, где постоянно идет пополнение новыми именами – Тигран Амасян, Микаэл Восканян»,- сказал посол Армении в Корее Грант Погосян.

По его словам, следует также отметоть армянскую кухню, а самое важное, что Армения является одной из наиболее безопасных для туристов стран.