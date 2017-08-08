Тысяча мигрантов из Африки попытались проникнуть на территорию Испании

Около тысячи африканских мигрантов предприняли попытку проникнуть на территорию Испании в Сеуте (анклав на севере Африки, граница с Марокко).

В результате преодолеть высокие заградительные барьеры удалось 300 из них, сообщает агентство EFE.

Африканцы забрасывали марокканских и испанских военных, охраняющих границу, камнями, палками, другими предметами. Ранены около десяти представителей марокканских правоохранительных органов и трое сотрудников испанской Гражданской Гвардии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Это уже второе массовое проникновение мигрантов в Сеуту на этой неделе. В понедельник почти 200 нелегальных мигрантов пересекли границу через пограничный пункт Тарахаль, полиция не смогла их остановить.