Nikkei: японские ученые предлагают массово производить тромбоциты из iPS-клеток

Консорциум из 16 японских компаний во главе с медицинским стартапом Megakaryon решил объединить усилия для организации на территории Японии массового производства тромбоцитов из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток) для их последующего использования вместо компонентов донорской крови. Об этом сообщила газета Nikkei.

Ученые считают, что такой способ гораздо эффективнее, поскольку тромбоциты, созданные с помощью iPS-клеток, можно хранить до двух недель в отличие от материалов, полученных от доноров, которые необходимо использовать в течение четырех дней и нельзя помещать в охлаждаемые хранилища. Кроме того, новый метод позволит снизить риск заражения пациентов, которым будут делать переливание,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Компании намерены провести полноценные клинические испытания предложенной технологии получения тромбоцитов в следующем году.



