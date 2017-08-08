Российские туристы начали отменять поездки в Турцию из-за вируса Коксаки

Туристы звонят в турагентства с просьбой аннулировать туры в Турцию из-за сообщений о якобы свирепствующем там вирусе Коксаки, но сделать это невозможно без штрафа, так как официального подтверждения информации о вирусе нет, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Туристы, начитавшись новостей о вирусе, звонят в агентства и просят аннулировать туры. Агентства отказывают, причем на законных основаниях, так как нет официальных подтверждений эпидемии, в том числе, от Роспотребнадзора или Ростуризма. Как известно, чем ближе дата отъезда, тем выше штраф. И уже сейчас те, кто должен ехать в ближайшие дни, налетают практически на стопроцентный штраф", - сообщила она,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Российские СМИ в понедельник сообщили, что россияне, заболевшие вирусом Коксаки, массово покидают Турцию.