С 1-го октября 2014 года до конца первого полугодия 2017 года в Армении было возбуждено 25 уголовных дел по поводу нанесения того или иного ущерба охраняемым историческим и культурным объектам.

Как передает «Арменпресс», об этом во время совместного межведомственного обсуждения сказал начальник Главного управления по контролю за ддеятельностью территориальных следственных управлений Следственного комитета АрменииТатул Петросян.

По его словам, из указанных 25 дел 8 были возбуждены в Арагацотне, 5 – в Сюнике, 3 – в Котайке и пр.

«В 5-и случаях по возбужденным уголовным делам обвинительные заключения были направлены в суды, в одном из них – с решением о применении принудительных мер медицинского характера. В 7- и случаях по возбужденным уголовным делам было принято решение об их прекращении, в 9 случаях дело было приостановлено, поскольку не удалось определить идентичность преступника, в 4 случаях дела пока расследуются»,- сказал начальник Главного управления по контролю за ддеятельностью территориальных следственных управлений Следственного комитета АрменииТатул Петросян.

По его словам, практика показала, что расследование по подобным делам таит в себе специфические трудности.

«В первую очередь, речь идет о нечеткой квалификации территории места события, поскольку земельные участки рядом с охраняемыми объектами культуры не имеют четкого разграничения, нет опознавательных знаков. Следственный комитет Армении предлагает соответствующим инстанциям четко определить территории охраняемых исторических и культурных объектов, установить опознавательные знаки. Следственный комитет Армении предлагает, в числе прочих мероприятий, проводить со следователями соответствующие занятия по повышению их квалификации в соответствующих вопросах»,- сказал начальник Главного управления по контролю за ддеятельностью территориальных следственных управлений Следственного комитета АрменииТатул Петросян.

По его словам, будут учтены предложения и замечания всех заинтересованных ведомств и инстанций.