Украина за июнь - июль купила у Ирана нефти почти на $5,7 млн

Украина, начавшая в июне закупки нефти у Ирана, уже импортировала сырья из этой страны почти на $5,7 млн. Такие данные приводит во вторник Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

"С июня начались закупки нефтяного сырья у иранских предприятий. В июне на украинский рынок поступило из Ирана нефти на $0,236 млн, в июле - на $5,442 млн", говорится в сообщении ведомства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом всего за семь месяцев Украина импортировала 508,105 тыс. тонн нефтяного сырья стоимостью $213 млн в основном из Азербайджана и Казахстана.





