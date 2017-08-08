Вараздат Ароян включен в символическую сборную 4-го тура премьер-лиги РФ

Сайт Rusfootball.info составил символическую сборную 4-го тура премьер-лиги РФ, куда был включен и защитник сборной Армении и команды «Урал», Екатеринбург, Вараздат Ароян.

Как передает «Арменпресс» , В первенстве премьер-лиги РФ состоялись игры 4-го тура. «Урал», Екатеринбург, принимал на своем поле команду «Краснодар», игра завершилась со счетом 1:1. На 15-й минуте счет в игре открыл ударом головой защитник сборной Армении Вараздат Ароян. Краснодарцы забили ответный гол с пенальти, в дополнительные 5 минут встречи.