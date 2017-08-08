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Вараздат Ароян включен в символическую сборную 4-го тура премьер-лиги РФ


Сайт  Rusfootball.info составил символическую сборную 4-го тура премьер-лиги РФ, куда был включен и защитник сборной Армении и команды «Урал», Екатеринбург, Вараздат Ароян. 

Как передает «Арменпресс», В первенстве премьер-лиги РФ состоялись игры 4-го тура. «Урал», Екатеринбург, принимал на своем поле команду «Краснодар», игра завершилась со счетом  1:1. На 15-й минуте счет в игре открыл ударом головой защитник сборной Армении Вараздат Ароян. Краснодарцы забили ответный гол с пенальти, в дополнительные 5 минут встречи.

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