Переизбранный президентом Ирана Рухани обойдется без крупных перестановок в правительстве

Президент Ирана Хасан Рухани, добившийся недавно переизбрания, решил обойтись без существенных перестановок в правительстве страны, сообщает во вторник агентство Associated Press.

К такому выводу оно пришло, основываясь на списке из 17 членов кабинета министров, который президент передал на утверждение в парламент,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В частности, в случае утверждения их кандидатур, на своих постах останутся глава МИД Джавад Зариф, министр нефти Бижан Зангане, министр по делам разведки Махмуд Алави. На пост министра обороны претендует нынешний и.о. руководителя оборонного ведомства генерал Амир Хатами.

Ожидается, что парламент рассмотрит предложенные кандидатуры на следующей неделе.