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Грузовой кран в Дании превратили в отель со спа-зоной


Грузовой кран в Копенгагене переоборудовали в мини-отель. На объект размещения под названием The Krane обратили внимание издания New York Post и Mirror.

В кабине башенного крана, расположенной на высоте 15 метров в местном порту, могут разместиться два человека. Помимо спальни, там есть спа-зона с джакузи. Стоимость проживания составляет 2,9 тысячи долларов в сутки.

Кроме того, мини-отель оснащен стеклянной стеной и террасой, откуда гости могут наслаждаться видами города. Постояльцам также предоставляют услуги консьержа и трансфер от аэропорта,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Помимо этого, внутри конструкции создан зал для переговоров со стеклянными стенами. Открытие заведения намечено на текущий год.

 

 

 



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