Великобритания отказалась платить 40 млрд евро за выход из Евросоюза

Правительство Великобритании опровергло информацию о том, что Лондон готов выплатить компенсации на сумму до 36 млрд фунтов стерлингов (около 40 млрд евро) в рамках своих обязательств перед Европейским союзом, заявил официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Что касается этой цифры - мы ее не признаем", - цитирует неназванного представителя издание Deutsche Welle.

В минувшие выходные The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в британских правительственных кругах сообщила, что Великобритания в рамках процедуры Brexit готова выплатить до 36 млрд фунтов для покрытия своих обязательств перед Евросоюзом.