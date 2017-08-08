Минздрав Армении призывает беречься энтеровируса Коксаки при поездках в неблагоприятные страны

В соседних с Арменией странах, в частности в Турции, сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация из-за распространения энтеровирусной инфекции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Минздрава Армении.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, и десятки отдыхающих были вынуждены досрочно прервать свой отпуск.

Как указывает РИА Новости, вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении, активизация, обусловленная энтеровирусной инфекцией, наблюдалась также и в Армении, однако благодаря своевременным профилактическим и антиэпидемиологическим мероприятиям на данный момент ситуация стабилизировалась, регистрируются лишь единичные случаи.

Минздрав Армении, во избежание заражения данным вирусом, призывает тех, кто отправляется в отпуск, придерживаться нескольких правил:

1) Избегать посещения стран, в которых вспыхнула энтеровирусная инфекция

2) В случае же поездки в такую страну следует руководствоваться следующими правилами: купаться исключительно в разрешенных местах, по возможности избегать общения с людьми с симптомами заболевания.

3) Необходимо также чаще мыть руки с мылом, особенно после прогулок в общественных местах.

4) В период вспышек и эпидемий энтеровирусных инфекций лучше избегать пребывания в местах с большим скоплением людей, особенно в закрытых помещениях.

5) Комнату необходимо проветривать несколько раз в сутки6) Перед тем, как кушать свежие овощи и фрукты, их надо хорошо вымыть и обдать кипятком.