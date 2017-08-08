Следственный комитет Армении предлагает ужесточить наказания за незаконную порубку деревьев

Следственный комитет Армении выступил с законодательной инициативой о внесении изменений в УК Армении, с целью ужесточить наказания за незаконную порубку деревьев.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении, предлагается ужесточить наказания за незаконную порубку деревьев в лесных зонах, в парках, аллеях и пр.

«Кроме того, указанные изменения будут способствовать созданию предпосылок для охраны окружающей среды, следуя основам 4-ступенчатой системы борьбы с негативными последствиями нарушений экологического баланса»,- сказано в обосновании законопроекта.

Борьба с негативными последствиями нарушений экологического баланса ведется ппо 4 направлениям:

1 . проведение профилактических мероприятий,

2 . Защита флоры и экосистем,

3 . проведение эффетктивной пенетенциарной политики,

4 . сотрудничество.

Все предлагаемые мероприятия соответствуют международным законам и регулированию в данной отрасли.