Лидер мексиканского наркокартеля "Синалоа" Дамасо Лопес Нуньес и его сын в понедельник предстали перед федеральным судом США, где им предъявили обвинения в контрабанде наркотиков, сообщает издание Univision.

По информации издания, Нуньес по прозвищу El Licenciado (человек, получивший ученую степень (исп.) — ред.) и его сын Дамасо Лопес Серрано по прозвищу Mini Lic (уменьшенная версия El Licenciado) не признали свою вину в суде города Сан-Диего штата Калифорния. Они обвиняются в преступлениях, совершенных в период с 2005 по 2016 год.

Власти Мексики задержали Лопеса Нуньеса в мае в Мехико. Как сообщается на сайте министерства юстиции США, сын Нуньеса самостоятельно сдался американским властям 27 июля. Минюст отмечает, что Серрано, как предполагается, является самым высокопоставленным лидером мексиканского наркокартеля, который сам сдался властям США,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Дамасо Лопес Нуньес считается преемником наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Коротышка, долгое время возглавлявший картель "Синалоа", был передан властям США 19 января, в последний день работы администрации президента Барака Обамы.