Клип на песню Майкла Джексона Thriller переведут в формат 3D

Знаменитый видеоклип на песню Thriller американского поп-кумира Майкла Джексона (1958-2009) перевыпустят в формате 3D. Об этом сообщил режиссер Джон Лэндис, который снял оригинальное видео 34 года назад.

Премьера новой версии клипа состоится в рамках 74-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 30 августа по 9 сентября. Однако не исключено, что после этого трехмерное видео покажут в кинотеатрах США.

Как рассказал Лэндис журналу Entertainment Weekly, 14-минутный клип был конвертирован в трехмерный формат с помощью самых передовых из имеющихся технологий. Видео также было полностью отреставрировано, однако не подвергалось какому-либо монтажу или редактуре, сохранив свой первоначальный замысел,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Лэндиса, он старался "использовать 3D творчески". Режиссер также обещает удивить будущих зрителей по крайней мере одним "шокирующим сюрпризом". "Мы в полной мере воспользовались удивительными возможностями новых технологий, добавив новое измерение к картинке и улучшив звук, выведя его на новый уровень", - рассказал Лэндис.

Видео к песне Thriller с одноименного альбома вышло в свет в 1983 году и считается одним из самых известных и популярных клипов в истории. Работа Лэндиса получила несколько престижных премий, в том числе Grammy. Телеканал MTV включил видео в список 100 величайших музыкальных клипов всех времен.

Согласно сюжету клипа, Джексон превращается сначала в оборотня, а затем - в зомби, после чего исполняет свой знаменитый зажигательный танец. Для создания видео использовались передовые на тот момент спецэффекты и сложный грим.

Обладатель 15 премий Grammy Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет .





