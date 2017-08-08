В Арцахе с финансирования правительства стенты были установлены 55 пациентам. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Минздрава Арцаха.

За первое полугодие 2017 года в отделение ангиографии Республиканского медицинского центра в Арцахе (НКР) обратились 249 пациентов: 190 пациентам была проведена ангиография коронарных артерий, еще 79 пациентам установлены 98 стентов.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минздрава республики, в рамках программы неотложной помощи Stent for life за отчетный период 55 пациентам была сделана ангиопластика коронарных артерий.

По инициативе Арутюна Кушкяна отделение ангиографии открылось в Республиканском медицинском центре в ноябре 2014 года. В отделении установлен ангиограф последнего поколения немецкой фирмы «Сименс», технические возможности которого позволяют четко видеть любой сосуд человека, выполнять внутрисосудистые вмешательства - ангиографию, стентирование сосудов не только сердца, но и других органов.