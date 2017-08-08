МЧС Армении напоминает и призывает сохранять правила противопожарной безопасности

Вследствие резкого повышения температуры воздуха в Армении повышается пожароопасность в лесных и примыкающих к лесам зонах. Пожары представляют серьезную опасность для лесов и их обитателей, в том числе, редких видов и видов, занесенных в списки исчезающих, а также могут отразиться на социальной стабильности в примыкающих общинах.

Пожары меняют состав атмосферы и отражаются на здоровье людей.

В последнее время возникли новые причины возникновения лесных пожаров – глобальное потепление, парниковый эффект, однако, основной причиной пожаров остается человеческий фактор.

Именно поэтому важно обратить внимание на сохранение правил противопожарной безопасности.

Запрещено:

Разводить костры: в крайнем случае, это можно делать на открытых участках, окружив кострище 0,5-метровой зоной минерализованности, затем костер надо загасить водой или покрыть землей;

Нельзя выбрасывать незагашенные спички, окурки;

Нельзя употреблять во время охоты пыжи из легковоспламенющихся материалов;

Нельзя заправлять автомобили с работающим двигателем;

Нельзя эксплуатировать автомобили с неисправной системой питания;

Не курить и не пользоваться открытым огнем около заправлающихся автомобилей;

Нельзя поджигать сухую траву и сухостой;

Не оставлять на освешенных солнцем полянах бутылки, осколки стекла, поскольку они могут как линзы сфокусировать солнечные лучи и вызвать пожар;

Не разбрасывать и не оставлять пропитанные горючими материалами тряпки.

Важно также знать, какие действия предпринимать в случае возникновения лесного пожара.

Если очаг возгорания маленький, надо попытаться погасить его. Надо для этого использовать связки молодой зелени и веток, мокрую одежду, крепкую ткань, сбивая пламя с концов очага – как бы подметая. После каждого удара переворачивать свое орудие – ветки или ткань, чтобы оно не загорелось. Погасив маленький пожар, можно удалиться, лишь убедившись, что огонь не распространяется. Небольшое пламя можно затоптать ногами.

Оказавшись в зоне лесного пожара, необходимо определить направление ветра и пламени и двигаться параллельно в безопасное место (лучше – к водоему, ручью). Если выбраться из зоны пожара не удается, надо зайти в водоем, прикрыться мокрой одеждой, закрыть и защитить лицо и дыхательные пути.

Выйдя в безопасное место, надо сообщить о пожаре в лесничество или в пожарные службы. В наиболее пожароопасный сезон рекомендуется создать у опушки леса, у начала троп и дорог опорные пункты, предупреждая водителей и жителей о правилах противопожарной безопасности.

Есть, к сожалению, еще немало людей, которые своей небрежностью причиняют урон лесам. Каждый год в лесополосе возникают пожары, наносящие серьезный ущерб.

Пожарные готовы исполнять свои обязанности, однако невозможно всегда контролировать всю территорию лесов. Никакая техника не поможет, если бдительность не проявят люди.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, за нарушение правил противопожарной безопасности полагаются штрафы и административные взыскания, а также уголовная ответственность.