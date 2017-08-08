В США умер выучивший язык жестов орангутанг Чантек

Самец орангутанга Чантек, известный тем, что выучил язык жестов, умер в зоопарке Атланты в возрасте 39 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Чантек страдал от болезни сердца.

Он одним из первых орангутангов научился языку жестов и общался с работниками зоопарка, однако из-за стеснения не мог общаться с незнакомыми людьми, предпочитая обычные для приматов крики. Кроме того, Чантек умел убираться в помещении, мастерить инструменты, а также мог показать маршрут от университета до местного фастфуд-ресторана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.