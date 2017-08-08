Исследование: глобальное потепление приведет к 2100 году к затоплению 1,9 млн домов в США

Около 1,9 млн домов в США будут затоплены в случае, если уровень Мирового океана поднимется на 2 метра к 2100 году и потери тогда могут достичь $882 млрд. С таким прогнозом выступили эксперты агентства Zillow Research, занимающиеся анализом ситуации на рынке недвижимости. Они использовали данные Национального управления по проблемам океанов и атмосферы и пришли к выводу, что в наибольшей степени от глобального потепления климата пострадают штаты восточного побережья США и в особенности штат Флорида.

По их оценкам, там будут затоплены 943 тыс. 411 домов общей стоимостью $413 млрд. В Форт-Лодердейл, по прогнозу, под водой окажутся 38 тыс. домов, в Майами-Бич - 37 тыс. 500. Значительные потери грозят штату Нью-Джерси - там под угрозой затопления оказались 190 тыс. 429 домов, в Южной Каролине - почти 84 тыс., а в Северной Каролине - 57 тыс,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В штате Нью-Йорк в результате подъема уровня океана под водой могут оказаться 96 тыс. 708 домов, и власти штата уже начали принимать меры для защиты угрожаемых районов: в нынешнем году на восточном берегу Манхэттена начнутся работы по укреплению берега. Там будет построено гидротехническое сооружение, получившее название Big U - бетонная дамба высотой 3 м и протяженностью около 3 км.

"Манхэттен не будет затронут угрозой подтопления еще очень долго, - отметил в этой связи представитель некоммерческой организации Climate Central Бенджамин Страусс. "На этой небольшой территории сконцентрированы столь значительные материальные ресурсы, что можно быть уверенным в том, что будут привлечены очень серьезные инвестиции для их защиты", - добавил он.