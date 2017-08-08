В столице Казахстана появится технопарк Astana Hub

В Астане создадут технопарк Astana Hub, основной направленностью которого будет поддержка и развитие ИТ-стартапов.

Проект международного парка ИТ-стартапов Astana Hub, который правительство РК планирует запустить в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», обсуждался на совещании у премьер-министра республики Бакытжана Сагинтаева.

По планам правительства, госпрограмма будет служить повышению качества жизни граждан республики посредством цифровизации всех сфер жизнедеятельности, а также сыграет важную роль в укреплении конкурентоспособности экономики Казахстана на международной арене. Ожидается, что по итогам реализации проекта доля сектора ИКТ в ВВП Казахстана к 2020 году достигнет 4,85%; на 31% увеличится производительность труда в ИКТ сфере; цифровая грамотность населения составит 80%; доля пользователей интернет вырастет до 78%; доля оказанных электронных государственных услуг по отношению к общему числу услуг, полученных в бумажной и электронной формах увеличится до 80%.