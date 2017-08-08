В китайской провинции Ганьсу из-за схода оползня погибли семь человек
Крупный оползень сошел во вторник близ города Луннань в китайской провинции Ганьсу, в результате чего погибли семь человек, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.
Власти в рамках мер предосторожности эвакуировали в безопасные места более тысячи человек, на месте схода оползня продолжаются поисково-спасательные работы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Оползень был вызван ливневыми дождями, которые не прекращаются с воскресенья.
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