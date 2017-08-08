В июле в Гегаркунике родилось 170 детей: среди них – больше девочек

В июле в медучреждениях в Гегаркунике родилось 170 детей: 81 из них мальчики, 89 –девочки. Как сообщили «Арменпресс» в областной администрации, в июле 2016 года в Гегаркунике родилось 162 ребенка, что на 8 меньше, чем в этом году. Рост рождаемости наметился в Чамбараке: если в 2016 году здесь было 2 родов, то в этом году – уже 9.

Хосров Хлгатян