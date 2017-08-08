В Ираке был ранен турецкий военнослужащий
Вследствие взрыва, произошедшего в районе Курк в Ираке был ранен турецкий военнослужащий из числа контингента дислоцированных здесь сил ВС Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Хаберлер».Как сообщают власти Ирака, взрыв осуществили боевики из Рабочей партии Курдистана (PKK). Турецкий военнослужащий получил тяжелое ранение и был доставлен в госпиталь.
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