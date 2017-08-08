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С 28-го июля по 3-е августа в Ереване родилось 442 ребенка


Как сообщает управление здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 28-го июля по 3-е августа в столице на свет появилось 442 ребенка-241 мальчик и 201 девочка. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. За тот же период времени в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения мэрии Еревана обратилось 27567 граждан.

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