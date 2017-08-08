Компания Google уволила сотрудника, заявившего о неравенстве полов

Руководство американской компании Google уволило сотрудника, который ранее заявил, что женщины реже возглавляют технологические фирмы в США из-за биологических различий между полами. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Как оно отмечает, бывший технический специалист Google Джеймс Деймор подтвердил, что лишился должности. На прошлой неделе он распространил среди сотрудников компании служебную записку, которая и вызвала претензии начальства. В ней отмечалось, что "отчасти по биологическим причинам мужчины и женщины обладают разными предпочтениями и способностями". Деймор предположил, что именно этим, в частности, может объясняться тот факт, что среди руководителей технологических фирм женщин меньше, чем мужчин,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как уточнил Деймор, руководство Google заявило, что увольняет его за "укрепление гендерных стереотипов".

В распоряжение Reuters поступило также электронное письмо, которое распространил среди персонала Google генеральный директор этой компании Сундар Пичаи. В нем говорится, что некоторые положения записки.