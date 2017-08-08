На проспекте Маштоца произошло ДТП: трое человек доставлены в больницу

Утром 8-го августа на проспекте Маштоца, рядом с адресом 2/2, произошло ДТП.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехал боевой расчет. Выяснилось, что столкнулись а/м марки BMW, г/н 81 CO 081, и а/м марки Mercedes E320, г/н 75 PX 075.

До прибытия служб МЧС трое человек пострадавших с различными травмами доставлены в клиническую больницу номер 1.

Спасатели перекрыли газовый баллон а/м марки BMW.