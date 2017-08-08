Правительство Армении выделит 11 мллн драмов для компенсации госпошлин на получение армянского гражданства лицам армянского происхождения, получившим его в диппредставительствах Сирии и Ливана.

Как передает «Арменпресс», об этом законопроекте заявлено в повестке заседания правительства Армении 10-го августа.

Во втором квартале текущего года в Сирии и Ливане гражданство Армении было предоставлено 193 лицам, за предоставление паспортов госпошлина на получение армянского гражданства не взималась.

Правительство Армении всячески пытается поддерживать тех лиц армянского происхождения – граждан иностранных государств, а также граждан Армении, которые проживают зарубежом, и для которых создается угроза для их жизни или здоровья.