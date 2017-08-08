Телеканал Sky Germany по ошибке показал на неделю раньше серию американского телесериала "Твин Пикс" (Twin Peaks), пропустив один эпизод. Об этом сообщила в понедельник телерадиокомпания Deutsche Welle.

По ее информации, 13-я серия "Твин Пикса" была показана в США в воскресенье вечером. На следующее утро эпизод должен был быть загружен в потоковый сервис телеканала Sky Germany. Однако из-за ошибки телезрители увидели 14-й эпизод, пронумерованный как 13-й.

Отмечается, что данный инцидент вызвал волну возмущения у фанатов сериала. Некоторые из них даже предположили, что утечка была намеренной, чтобы добавить в происходящее некое ощущение "таинственности", которое является главной отличительной чертой сериала,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стартовавший третий сезон, который будет состоять из 18 серий, вышел после длительного перерыва. Показ последней серии второго сезона в США в эфире телеканала ABC состоялся в 1991 году.





