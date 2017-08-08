Руководство минсельхоза США запретило работникам Службы охраны природных ресурсов использовать в работе некоторые формулировки, в том числе термин "изменение климата". Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные переписки работников министерства, попавшие в ее распоряжении.

Под запретом оказались также фразы "сокращение парниковых газов" и "изъятие углерода". Вместо термина "адаптация к изменениям климата" сотрудникам предписали использовать словосочетание "устойчивость к экстремальным погодным условиям",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации издания, терминологию скорректировали вскоре после инаугурации президента США Дональда Трампа, который неоднократно высказывал сомнения в научной обоснованности концепции глобального потепления. Он считает, что борьба с изменением климата может обернуться для страны крупными экономическими потерями.