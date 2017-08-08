Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения в направлении Аскеранского района
10:29, 8 Август, 2017
Состоится мониторинг ОБСЕ. 9 августа, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района, на участке дороги Акна-Гиндарх. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Огнен Йович, а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия). С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение будут осуществлять Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару (Молдова). Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
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