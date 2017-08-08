Армения и РФ обсудили вопросы сотрудничества в производстве бриллиантов и ювелирных изделий

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян, советник министра по экономическому развитию и инвестициям Армении Гагик Мкртчян и торгпред Армении в РФ Карен Асоян встретились в Москве с замминистра финансов РФ Алексеем Моисеевым, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в производстве бриллиантов и ювелирных изделий.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении, в ходе встречи стороны обсудили вопрос повышения эффективности поставок сырья – как из «Алросы», так и ис Гохрана. Были обсуждены также вопросы взаимного признания клейма и пробы на изделиях.

Стороны обсудили инновационные методы решения проблем и применение новых механизмов.

По словам советника министра по экономическому развитию и инвестициям Армении Гагика Мкртчяна, исполнение достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему росту в отрасли.