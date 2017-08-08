Венесуэльская оппозиция призвала сторонников выйти на общенациональную акцию протеста

Венесуэльская оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" (БДЕ) назначила на вторник первую после выборов в Конституционную ассамблею (КА) общенациональную акцию протеста. Депутат парламента от БДЕ Хуан Рекесенс призвал всех, кто выступает против действий правительства, перекрывать улицы.

"Эта диктатура хочет продать всему миру поддельное спокойствие [в Венесуэле], - сказал Рекесенс в видеообращении, опубликованном в Twitter БДЕ. - Мы продолжим выходить на улицы и протестовать. Много нас или мало, но 30 миллионов венесуэльцев не хотят КА". БДЕ контролирует парламент страны после убедительной победы на выборах в декабре 2015 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным Национального избирательного совета, в выборах 30 июля приняли участие 41,53% избирателей, немногим более 8 млн человек. Оппозиция утверждает, что эти данные сильно завышены. По ее подсчетам, свой гражданский долг исполнили не более 3 млн венесуэльцев.





