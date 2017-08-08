В Италии еще три человека стали жертвами сильнейших лесных пожаров

Три человека погибли в результате сильнейших лесных пожаров, которые бушуют в центральной и южной Италии, сообщили в понедельник вечером представители национальной пожарной службы.

Две женщины погибли при крупном пожаре, который охватил значительную территорию близ города. Это уже не первые жертвы лесных пожаров на Апеннинах, в июле сообщалось как минимум о двух погибших мужчинах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Лесные пожары бушуют в Италии с начала июля, когда африканский антициклон "Харон" принес на Апеннины массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара. Сейчас в центральных и южных регионах страны ощущается огненное дыхание антициклона "Люцифер", который вызвал аномально высокие температуры, в ряде районов превысившие исторические максимумы. Климатологи отмечают, что нынешнее лето стало самым жарким за всю почти двухсотлетнюю историю регулярных метеонаблюдений в Италии.