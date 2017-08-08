Жертву 11 сентября идентифицировали спустя 16 лет

Останки мужчины, погибшего при атаке на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года, удалось идентифицировать спустя почти 16 лет, сообщила во вторник BBC News.

Медики смогли установить личность погибшего благодаря новой технологии работы с ДНК. Информацию о человеке пока не публикуют по просьбе его родных. До сих пор не получилось идентифицировать 1112 человек, погибших при обрушении здания, - это около 40% от общего числа жертв теракта (2753). В последний раз идентификация личности случилась в марте 2015 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.